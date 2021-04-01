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Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 59 стран

Препарат занимает второе место в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

1 апреля 2021, 20:14
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Российская вакцина Центра им. Гамалеи "Спутник V" была зарегистрирована в Панаме. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Страна стала 59-й в мире, одобрившей препарат для экстренного использования. Численность населения в государствах, где он разрешён к применению, превышает полтора миллиарда человек.

"Решение регулирующих органов Панамы одобрить использование "Спутника V" откроет доступ к безопасной и эффективной российской вакцине. "Спутник V" широко признан во всём мире как одна из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и прекращения пандемии", — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Препарат занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

Страны, в которых зарегистрирован "Спутник V": Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, Иран, ОАЭ, Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Босния и Герцеговина, Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Кыргызстан, Гайана, Египет, Гондурас, Гватемала, Молдавия, Словакия, Ангола, Республика Конго, Джибути, Шри-Ланка, Лаос, Ирак, Северная Македония, Кения, Марокко, Иордания, Намибия, Азербайджан, Филиппины, Камерун, Сейшельские Острова, Маврикий, Вьетнам, Антигуа и Барбуда, Мали.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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