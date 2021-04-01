"Вирус не щадит никого": Лобода сообщила, что заразилась CoViD-19

Популярная 38-летняя украинская певица Светлана Лобода не смогла сбежать от пандемии. В своём инстаграме она рассказала, что заболела коронавирусом. Пять дней назад она начала себя неважно чувствовать и заметила обычные простудные симптомы. И вот первый тест на CoViD-19 оказался положительным.