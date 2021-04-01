"Вирус не щадит никого": Лобода сообщила, что заразилась CoViD-19
Об этом звезда поделилась с 6,6 млн подписчиков в "Инстаграме".
Популярная 38-летняя украинская певица Светлана Лобода не смогла сбежать от пандемии. В своём инстаграме она рассказала, что заболела коронавирусом. Пять дней назад она начала себя неважно чувствовать и заметила обычные простудные симптомы. И вот первый тест на CoViD-19 оказался положительным.
К сожалению, вирус не щадит никого и, даже принимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших
3 апреля певица должна была выступить на эксклюзивном концерте в Барвиха Luxury Village, где собиралась как исполнить любимые хиты, так и устроить премьеру новых треков. Однако из-за болезни звезде пришлось перенести мероприятие на две недели. В комментариях фанаты пожелали Светлане здоровья и поддержали её в трудное время.
Всё обязательно будет хорошо. Вирус не щадит никого — и это правда. Выздоравливайте и помните, что ваши поклонники с вами. Заряжаем вас энергией и любовью даже за тысячи километров. Любим❤️
Боже... Светлана Сергеевна🥺 Желаем скорейшего вам выздоровления 🙌 Берегите себя❤️ Очень любим!
Выздоравливайте ❤️🙌 Поклонники подождут! Здоровье важнее!
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