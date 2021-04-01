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Категорий: 18

"Вирус не щадит никого": Лобода сообщила, что заразилась CoViD-19

Об этом звезда поделилась с 6,6 млн подписчиков в "Инстаграме".

1 апреля 2021, 15:52

Фото © Instagram / lobodaofficial

Популярная 38-летняя украинская певица Светлана Лобода не смогла сбежать от пандемии. В своём инстаграме она рассказала, что заболела коронавирусом. Пять дней назад она начала себя неважно чувствовать и заметила обычные простудные симптомы. И вот первый тест на CoViD-19 оказался положительным.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

К сожалению, вирус не щадит никого и, даже принимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших

Светлана Лобода

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

3 апреля певица должна была выступить на эксклюзивном концерте в Барвиха Luxury Village, где собиралась как исполнить любимые хиты, так и устроить премьеру новых треков. Однако из-за болезни звезде пришлось перенести мероприятие на две недели. В комментариях фанаты пожелали Светлане здоровья и поддержали её в трудное время.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

Всё обязательно будет хорошо. Вирус не щадит никого — и это правда. Выздоравливайте и помните, что ваши поклонники с вами. Заряжаем вас энергией и любовью даже за тысячи километров. Любим❤️

catmhk

Боже... Светлана Сергеевна🥺 Желаем скорейшего вам выздоровления 🙌 Берегите себя❤️ Очень любим!

lobodasvetlanafan

Выздоравливайте ❤️🙌 Поклонники подождут! Здоровье важнее!

loboda_artist_fan

"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"

"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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