Изгнанный из Facebook и Twitter Трамп присоединился к новой соцсети, чтобы "общаться с миром"

Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники из числа республиканцев теперь используют новую социальную сеть Campaign Nucleus, сообщает телеканал Fox News.

На Campaign Nucleus пользователи могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации, а также отправлять почту через почтовую службу США. Платформа была создана в марте 2016 года бывшим менеджером кампании Трампа Брэдом Парскейлом. Доработка продукта до сих продолжается.

Источник, знакомый с Campaign Nucleus, рассказал телеканалу, что раздел социальных сетей заполнен на "70–80%", полностью запустить все инструменты планируется к концу 2021 года.

При помощи платформы Трамп донёс своё послание до журналистов и сторонников после того, как его интервью невестке Ларе Трамп было удалено из "Фейсбука" и "Инстаграма". Компании мотивировали это тем, что его аккаунты заблокированы навсегда после январских беспорядков в Капитолии.

"Он [Трамп] вернулся через Nucleus. Социальные сети не позволяют ему высказаться, но с Nucleus он может делать то, что хочет, и общаться с миром", — заявил источник телеканала.

Бывший президент США и его команда работают над созданием собственной соцсети, отдельной от Campaign Nucleus.

Ранее помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер сообщал, что Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях. Тогда уточнялось, что для этого он будет использовать "собственную платформу".

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