Блогера Эдварда Била после допроса увезли в СИЗО на Петровке — видео

Блогера Эдварда Била допросили после серьёзной аварии в центре Москвы и увезли в следственный изолятор на Петровке, 38. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Защитник также отметил, что по месту жительства задержанного на 48 часов пранкера прошёл обыск. По его словам, Эдвард Бил пожаловался на своё плохое самочувствие после аварии — у него "сильная травма спины". Кроме того, блогер испытывает моральный дискомфорт и переживает за состояние пострадавшей женщины-водителя.