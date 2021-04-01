Блогера Эдварда Била после допроса увезли в СИЗО на Петровке — видео
Задержанный пожаловался на плохое самочувствие — у него сильно болит спина после ДТП.
Блогера Эдварда Била после допроса увезли в СИЗО на Петровке. Видео © LIFE
Блогера Эдварда Била допросили после серьёзной аварии в центре Москвы и увезли в следственный изолятор на Петровке, 38. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.
Защитник также отметил, что по месту жительства задержанного на 48 часов пранкера прошёл обыск. По его словам, Эдвард Бил пожаловался на своё плохое самочувствие после аварии — у него "сильная травма спины". Кроме того, блогер испытывает моральный дискомфорт и переживает за состояние пострадавшей женщины-водителя.
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Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер был задержан на 48 часов.
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