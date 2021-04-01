"Машина-призрак" и инстинкт самосохранения: блогер Эдвард Бил дал показания по делу о резонансном ДТП в Москве

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Блогер Эдвард Бил дал первые показания по делу о массовом ДТП на Смоленской площади в Москве. Адвокаты пранкера, один из которых звёздный юрист Сергей Жорин, рассказали, какую версию озвучил следователям их подзащитный. По их словам, Бил беспокоится за самочувствие пострадавших.

"Он был за рулём, он это указывает, что был за рулём... Очень важный момент, что Эдвард не нарушал правила дорожного движения. Он ехал с разрешённой скоростью, находился в трезвом состоянии и здравом уме. Данное ДТП спровоцировала другая машина, которая сейчас устанавливается", — заявил адвокат.

По словам защитников, блогер рассказал на допросе, что его подрезал автомобиль Mitsubishi. Как отмечают адвокаты, "есть информация, что свидетели происшествия остановили машину, которая спровоцировала ДТП". Водителя "автомобиля-призрака" устанавливают. Юристы добавили, что, когда Била "подрезали", у него, видимо, сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.

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