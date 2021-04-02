Тwitter получил третий штраф за день: компания должна выплатить 8,9 млн рублей
Суд признал соцсеть виновной в отказе удалить призывы к участию подростков в незаконных акциях.
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"Твиттер" получил в России третий штраф за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Всего компания должна выплатить 8,9 миллиона рублей.
"Твиттер инк" (Twitter, lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (совершено 22.01.2021 в 16:08 мск). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 400 000 рублей", — говорится в сообщении Таганского суда о последнем из штрафов.
Ранее сегодня суд уже оштрафовал "Твиттер" ещё на 3,2 миллиона и на 3,3 миллиона рублей.
А ранее Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. 12 марта в РКН заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в ведомстве пригрозили заблокировать соцсеть через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.
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