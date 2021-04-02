Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тwitter получил третий штраф за день: компания должна выплатить 8,9 млн рублей

Суд признал соцсеть виновной в отказе удалить призывы к участию подростков в незаконных акциях.

2 апреля 2021, 11:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Твиттер" получил в России третий штраф за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Всего компания должна выплатить 8,9 миллиона рублей.

"Твиттер инк" (Twitter, lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (совершено 22.01.2021 в 16:08 мск). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 400 000 рублей", говорится в сообщении Таганского суда о последнем из штрафов.

Ранее сегодня суд уже оштрафовал "Твиттер" ещё на 3,2 миллиона и на 3,3 миллиона рублей.

"Глупый, бессмысленный ресурс": Журналист Красовский призвал заблокировать в России "Твиттер"

"Глупый, бессмысленный ресурс": Журналист Красовский призвал заблокировать в России "Твиттер"

А ранее Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. 12 марта в РКН заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в ведомстве пригрозили заблокировать соцсеть через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона за отказ удалить призывы к участию подростков в незаконной акции

сегодня в 10:27

Житель Урала получил 17 лет колонии за убийство экс-возлюбленной возле суда

сегодня в 11:40

RUTUBE объявил о полном перезапуске интернет-платформы

сегодня в 11:12

Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

сегодня в 13:06

"Это очень страшно!" В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад — видео

сегодня в 12:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1