Тwitter получил третий штраф за день: компания должна выплатить 8,9 млн рублей

"Твиттер" получил в России третий штраф за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Всего компания должна выплатить 8,9 миллиона рублей.

"Твиттер инк" (Twitter, lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (совершено 22.01.2021 в 16:08 мск). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 400 000 рублей", — говорится в сообщении Таганского суда о последнем из штрафов.

Ранее сегодня суд уже оштрафовал "Твиттер" ещё на 3,2 миллиона и на 3,3 миллиона рублей.

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