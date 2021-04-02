Житель Урала получил 17 лет колонии за убийство экс-возлюбленной возле суда

Жителя Первоуральска Вячеслава Попова, обвиняемого в убийстве своей бывшей возлюбленной у здания суда, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Отмечается, что мужчину признали виновным по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Убийство", "Угроза убийством" и "Покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга". В ходе расследования установлено, что осуждённый за месяц до трагедии угрожал своей жертве расправой, однако той удалось убежать.

Напомним, 18 марта 2020 года в городе Первоуральске прямо возле здания суда мужчина зарезал свою сожительницу, которая проходила потерпевшей по его делу о побоях. При этом преступник ранил ещё двух человек. Женщина умерла до приезда скорой помощи, у неё осталось трое детей.

Нападавший скрылся, однако позже его задержали в подъезде дома, в котором проживает его мать. Ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью, а вот его жертва была судима дважды: первый раз — за мошенничество, а второй — за побои. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

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