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"Оставил бы такую же": Познер раскрыл содержание записки Жванецкого в Стене Плача

В Иерусалиме сатирик побывал незадолго до смерти.

2 апреля 2021, 11:33
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Артём Коротаев

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире телеканала "Россия-1" раскрыл содержание записки сатирика Михаила Жванецкого, оставленной в Стене Плача в Иерусалиме, где тот побывал незадолго до своей смерти.

"Я спросил, что он написал. Он ответил: "Я оставил свой номер телефона". Так, чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку", — поделился Познер.

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Стена Плача — это часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году нашей эры. Существует традиция, по которой паломники пишут записку с обращением к Богу и вкладывают между камнями.

Напомним, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. О причинах его смерти не сообщалось, но летом юморист жаловался на плохое самочувствие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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