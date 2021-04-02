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Самые востребованные российские актёры Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале

Они станут лучшими друзьями, жизнь которых резко меняется из-за командировки в Петербург.

2 апреля 2021, 11:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL4fJHtgo5w/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danilakozlovsky</a> и <a href="https://www.instagram.com/p/B6dZT5Xp7G6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">actorsashapetrov</a></p>

Фото © Instagram / danilakozlovsky и actorsashapetrov

Режиссёр Валерий Тодоровский начал работу над сериалом "Надвое". Главные роли в нём исполнят российские актёры Данила Козловский и Александр Петров. Об этом сообщает пресс-служба more.tv в официальной группе сервиса в соцсети "ВКонтакте".

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Сюжет рассказывает о том, как два лучших друга отправляются в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками. Мимолётная встреча полностью переворачивает жизнь героев. Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Отметим, что актёр Александр Петров уже поделился некоторыми снимками со съёмок проекта. Фотографии он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Добавим, что съёмки пройдут как в Москве, так и в Петербурге. Однако дата выхода киноленты пока не раскрывается.

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А ранее Александр Петров рассказал о лучшем поцелуе на съёмочной площадке за всю карьеру. Однако в реальной жизни сердце знаменитого актёра занято 25-летней Стасей Милославской.

Александр Петров — популярный российский актёр, родом из Переславля-Залесского. В школьные годы главным увлечением парня был футбол, на который он возлагал большие надежды. Но после перенесённой травмы от мечты о спортивной карьере пришлось отказаться. Александр поступил в вуз на экономический факультет, но нелюбимую учёбу бросил и переехал в Москву, где стал студентом ГИТИСа. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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