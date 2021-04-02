RUTUBE объявил о полном перезапуске интернет-платформы

В апреле состоялся перезапуск ведущей российской видеоплатформы RUTUBE. Как говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе, первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.

Теперь пользователи RUTUBE могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями, а в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RUTUBE, а в третьем квартале — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит еще много работы", — рассказывает генеральный директор RUTUBE Роман Максимов.

В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, Smart TV и доработка функций управления контентом.

На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 миллионов видео. На RUTUBE собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов. Уже сейчас на сайте можно найти:

влоги, стримы, обзоры кино и видеоигр;

более 1000 подкастов на различные темы;

более 4000 видеоуроков и лекций в разделе "Обучение";

хайлайты главных событий, обзоры матчей, прямые трансляции спортивных событий;

бесплатные фильмы и сериалы.

RUTUBE становится удобнее для всех, кто хочет смотреть видео и делиться творчеством.

Авторы