RUTUBE объявил о полном перезапуске интернет-платформы
Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.
Фото © LIFE
В апреле состоялся перезапуск ведущей российской видеоплатформы RUTUBE. Как говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе, первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.
Теперь пользователи RUTUBE могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.
В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями, а в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RUTUBE, а в третьем квартале — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.
"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит еще много работы", — рассказывает генеральный директор RUTUBE Роман Максимов.
В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, Smart TV и доработка функций управления контентом.
На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 миллионов видео. На RUTUBE собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов. Уже сейчас на сайте можно найти:
- влоги, стримы, обзоры кино и видеоигр;
- более 1000 подкастов на различные темы;
- более 4000 видеоуроков и лекций в разделе "Обучение";
- хайлайты главных событий, обзоры матчей, прямые трансляции спортивных событий;
- бесплатные фильмы и сериалы.
RUTUBE становится удобнее для всех, кто хочет смотреть видео и делиться творчеством.
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