В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей лжеполицейскому — видео
Для этого он с приятелем разыграл хитрую телефонную схему.
В Москве пенсионерка сбросила с балкона мошенникам миллион рублей. Видео © МВД Медиа
В Москве аферисты обманули 79-летнюю пенсионерку. Под видом помощи в раскрытии преступления лжеучастковый и его подельник убедили бабушку сбросить с балкона миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказала сама пострадавшая, ей позвонил неизвестный и представился участковым уполномоченным полиции, попросив оказать содействие в раскрытии преступления. Для этого женщине было необходимо согласиться на требования мошенников, которые сразу же позвонили ей и стали угрожать. Пенсионерке заявили, что она должна снять с банковского счёта миллион рублей и сбросить их с балкона.
"Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию", — сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые задержаны, ими оказались неработающие приезжие. Вымогателям избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.
Ранее Лайф рассказывал, что "миротворец из Сомали" развёл доверчивую преподавательницу МГИМО почти на один миллион рублей.
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