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В России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона"

На сегодняшний день никто в мире не может конкурировать с РФ, заявляют инженеры.

2 апреля 2021, 10:38
<p>Пуск ракеты "Циркон". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329718@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Пуск ракеты "Циркон". Фото © Минобороны РФ

В России разрабатывается целая цепочка гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". Об этом рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Сегодня то, что на слуху, — "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", — сказал Леонов.

Стало известно, когда начнутся госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

Стало известно, когда начнутся госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

По его словам, никто в мире на сегодняшний день не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", однако даже он может быть усовершенствован. Улучшения возможны в параметрах системы преодоления ПРО и системах наведения, заметил Леонов, уточнив, что внутренние разработки уже идут.

Он также заявил, что Россия находится вне конкуренции по созданию гиперзвуковых программ.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны утвердило облик нового российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА, который похож на морского ската.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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