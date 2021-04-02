В России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона"
На сегодняшний день никто в мире не может конкурировать с РФ, заявляют инженеры.
Пуск ракеты "Циркон". Фото © Минобороны РФ
В России разрабатывается целая цепочка гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". Об этом рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
"Сегодня то, что на слуху, — "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", — сказал Леонов.
По его словам, никто в мире на сегодняшний день не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", однако даже он может быть усовершенствован. Улучшения возможны в параметрах системы преодоления ПРО и системах наведения, заметил Леонов, уточнив, что внутренние разработки уже идут.
Он также заявил, что Россия находится вне конкуренции по созданию гиперзвуковых программ.
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