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"Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве

Виновник аварии рассказал, что ранее уже привлекался к административной ответственности.

2 апреля 2021, 10:28
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Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb

Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о ДТП в Москве. Видео © Пресс-служба ГУ МВД Москвы

Блогер Эдвард Бил во время допроса подтвердил, что находился за рулём автомобиля, который накануне врезался в четыре легковушки в центре Москвы. При этом сразу после заданного вопроса, он ли управлял транспортным средством, молодой человек заявил, что не разбирается в этом.

"Я был за рулём", — позже утвердительно произносит блогер.

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Бил также не смог внятно ответить, кому принадлежит автомобиль. Он рассказал, что ранее уже привлекался к административным штрафам.

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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