"Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве

Блогер Эдвард Бил во время допроса подтвердил, что находился за рулём автомобиля, который накануне врезался в четыре легковушки в центре Москвы. При этом сразу после заданного вопроса, он ли управлял транспортным средством, молодой человек заявил, что не разбирается в этом.