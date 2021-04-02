Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Состояние женщины, накануне пострадавшей в резонансном ДТП на Садовом кольце в Москве, медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Сейчас она находится в бессознательном состоянии. Виновник аварии — блогер Эдвард Бил — принёс извинения пострадавшей и намерен оказать помощь ей и её родным. Об этом Лайфу сообщил адвокат Била Геннадий Удунян.

"Да, он готов помочь. Это было сказано и семье, и отцу, и мужу пострадавшей, причём было сказано при нас во время следственных действий. У Била очень спина болит, но на этом он даже не акцентировал внимание. Он каждые пять минут следователя просил позвонить в больницу и узнать, как она себя чувствует, как помочь. То же самое и с её супругом: вчера я от имени Эдварда принёс ему извинения во время следственных действий, а сегодня мы планируем встретиться для организации лечения и реабилитации", — рассказал нам Удунян.