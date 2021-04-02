Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей
Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb
Состояние женщины, накануне пострадавшей в резонансном ДТП на Садовом кольце в Москве, медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Сейчас она находится в бессознательном состоянии. Виновник аварии — блогер Эдвард Бил — принёс извинения пострадавшей и намерен оказать помощь ей и её родным. Об этом Лайфу сообщил адвокат Била Геннадий Удунян.
"Да, он готов помочь. Это было сказано и семье, и отцу, и мужу пострадавшей, причём было сказано при нас во время следственных действий. У Била очень спина болит, но на этом он даже не акцентировал внимание. Он каждые пять минут следователя просил позвонить в больницу и узнать, как она себя чувствует, как помочь. То же самое и с её супругом: вчера я от имени Эдварда принёс ему извинения во время следственных действий, а сегодня мы планируем встретиться для организации лечения и реабилитации", — рассказал нам Удунян.
Однако, как отметил адвокат, извинения блогера, как и его намерение оказать помощь женщине, пока что были восприняты родными пострадавшей негативно, а все разговоры с её супругом проходили "на эмоциях". При этом юрист подчеркнул, что все материальные расходы, касающиеся реабилитации, восстановления и лечения, а также имущественного характера (повреждения автомобиля пострадавшей) Эдвард намерен взять на себя.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения и он автоматически дёрнул руль.
Лента новостей
Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США
сегодня в 09:43
"Цена зависит от количества предложений и спроса": В Ростуризме рассказали об изменении стоимости авиабилетов
сегодня в 09:39
Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе
сегодня в 09:28
Выбор редакции
Кости собирали по кусочкам: Лайф узнал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона — видео
"Цена зависит от количества предложений и спроса": В Ростуризме рассказали об изменении стоимости авиабилетов
"Нужно тормознуть": Трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос
13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин
Комментариев: 0