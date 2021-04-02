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Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

2 апреля 2021, 09:50
<p>Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb</p>

Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb

Состояние женщины, накануне пострадавшей в резонансном ДТП на Садовом кольце в Москве, медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Сейчас она находится в бессознательном состоянии. Виновник аварии — блогер Эдвард Бил — принёс извинения пострадавшей и намерен оказать помощь ей и её родным. Об этом Лайфу сообщил адвокат Била Геннадий Удунян.

"Да, он готов помочь. Это было сказано и семье, и отцу, и мужу пострадавшей, причём было сказано при нас во время следственных действий. У Била очень спина болит, но на этом он даже не акцентировал внимание. Он каждые пять минут следователя просил позвонить в больницу и узнать, как она себя чувствует, как помочь. То же самое и с её супругом: вчера я от имени Эдварда принёс ему извинения во время следственных действий, а сегодня мы планируем встретиться для организации лечения и реабилитации", — рассказал нам Удунян.

Кости собирали по кусочкам: Лайф узнал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Кости собирали по кусочкам: Лайф узнал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Однако, как отметил адвокат, извинения блогера, как и его намерение оказать помощь женщине, пока что были восприняты родными пострадавшей негативно, а все разговоры с её супругом проходили "на эмоциях". При этом юрист подчеркнул, что все материальные расходы, касающиеся реабилитации, восстановления и лечения, а также имущественного характера (повреждения автомобиля пострадавшей) Эдвард намерен взять на себя.

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения и он автоматически дёрнул руль.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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