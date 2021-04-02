"Цена зависит от количества предложений и спроса": В Ростуризме рассказали об изменении стоимости авиабилетов

Советник руководителя Ростуризма, Ассоциации туроператоров и эксперт по транспорту Дмитрий Горин в беседе с Лайфом прокомментировал информацию о якобы резком росте цен на перелёты внутри страны в апреле — июне до 120% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.

"Эта информация не соответствует действительности. Перепутаны понятия "средний чек" и "стоимость авиабилета", а это принципиально разные понятия, не всегда совпадающие. Средний чек — это средняя стоимость покупки в отдельно взятой компании, которая занимается продажей билетов онлайн. Если говорить о реальном изменении, оно больше отражает инфляционные процессы, где происходит восстановление уровня цен 2019 года", — пояснил Горин.

По словам эксперта, в прошлом году авиакомпании снижали цены на билеты на 20–40%, а в этом году их стоимость постепенно возвращается к уровню 2019 года. Так и происходит оценка спроса, поскольку цена зависит от количества предложений. Соответственно, в "пиковые" даты цены на перелёты корректируются в зависимости от реального спроса.

"Сейчас продолжается восстановление внутреннего туризма, так что стоимость билетов возвращается к нормальным показателям. Если уж говорить о повышении цен, то оно больше коснулось таких направлений, как Мальдивы и ОАЭ, по которым из-за небольшого количества рейсов и большого спроса средний чек иногда может подскочить и на 300%", — заключил Горин.

Ранее Министерство транспорта РФ опровергло информацию о росте цен на авиабилеты. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что по ряду направлений внутри страны стоимость билетов даже снизилась.

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