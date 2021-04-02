Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве ретривер стал звездой прямого эфира, когда перепутал мячик с микрофоном журналистки

К счастью, четырёхлапого воришку удалось задержать и вернуть украденное.

2 апреля 2021, 09:22

Фото © YouTube / Мир 24

Забавный случай произошёл во время выпуска новостей с журналисткой телеканала "Мир 24". Надежда Серёжкина вела прямое включение с Воробьёвых гор, где, отвечая на вопрос коллеги из студии, подробно рассказывала о прогнозе погоды. Но тут сбоку выскочил золотистый ретривер и выхватил у девушки яркий микрофон.

Довольный пёс рванул с добычей прочь, а ошарашенная Надежда последовала за ним с криками "Стой!". Оператор же не растерялся и заснял погоню, за что его сердечно поблагодарили пользователи Сети, ведь ролик получился уморительным. Ведущая новостей спешно перевела внимание на себя и попыталась продолжить выпуск. Когда позже журналисты повторили включение, Надежда уже сидела рядом с лохматым воришкой и держала в руках микрофон.

Фото © YouTube / Мир 24

Фото © YouTube / Мир 24

Хозяйка пса извинилась за поведение питомца (которого, к слову, зовут Мартин) и уверила, что на самом деле он очень добрый — просто игривый. За время репортажа Надежда и Мартин успели подружиться, и теперь девушка планирует заглянуть к новому приятелю в гости.

Фото © YouTube / Мир 24

Фото © YouTube / Мир 24

С корреспондентом связь прервалась, зато с собакой связь наладилась

Konrad Karlovic

Он просто хотел познакомиться с такой очаровательной девушкой! Смешно получилось😄

Галина Боровик

Собачка решила сама дать интервью

Наталья Боткина

В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев

вчера в 20:02

Больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли — видео

вчера в 08:58

"Нужны тёлочки, которые будут давать": Кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами

сегодня в 08:57
Life

В Кремле опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"

сегодня в 10:02

13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1