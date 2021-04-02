В Москве ретривер стал звездой прямого эфира, когда перепутал мячик с микрофоном журналистки

Забавный случай произошёл во время выпуска новостей с журналисткой телеканала "Мир 24". Надежда Серёжкина вела прямое включение с Воробьёвых гор, где, отвечая на вопрос коллеги из студии, подробно рассказывала о прогнозе погоды. Но тут сбоку выскочил золотистый ретривер и выхватил у девушки яркий микрофон.

Довольный пёс рванул с добычей прочь, а ошарашенная Надежда последовала за ним с криками "Стой!". Оператор же не растерялся и заснял погоню, за что его сердечно поблагодарили пользователи Сети, ведь ролик получился уморительным. Ведущая новостей спешно перевела внимание на себя и попыталась продолжить выпуск. Когда позже журналисты повторили включение, Надежда уже сидела рядом с лохматым воришкой и держала в руках микрофон.

Фото © YouTube / Мир 24

Хозяйка пса извинилась за поведение питомца (которого, к слову, зовут Мартин) и уверила, что на самом деле он очень добрый — просто игривый. За время репортажа Надежда и Мартин успели подружиться, и теперь девушка планирует заглянуть к новому приятелю в гости.

Фото © YouTube / Мир 24

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