"Нужны тёлочки, которые будут давать": Кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами
Чиновник необычно обсуждал проблемы животноводства.
Скриншот © Telegram / Туподар — Краснодар
Выступление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева снова не осталось незамеченным. Глава региона произнёс речь перед региональными депутатами, говоря о необходимости увеличить численность крупного рогатого скота. Однако его фразы прозвучали довольно неоднозначно.
Видео © Telegram / Туподар — Краснодар
Низким вкрадчивым голосом, подключив мимику, чиновник заявил, что региону "нужны тёлочки, которые будут давать". И этот видеоотрывок из выступления быстро разлетелся по Сети.
Нам нужны сегодня тёлочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто тёлочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны тёлочки, которые будут давать...
При этом Кондратьев не впервые смущает зрителей своими заявлениями. Так, ранее на заседании оперштаба по коронавирусу вместо "обсерваторы" он сказал "консерваторы", а в другой раз не смог выговорить слово "многоконфессиональный", произнеся в итоге только последнюю часть слова — "анальный", пишет 360°.
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