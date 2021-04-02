Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Нужны тёлочки, которые будут давать": Кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами

Чиновник необычно обсуждал проблемы животноводства.

2 апреля 2021, 08:57

Скриншот © Telegram / Туподар — Краснодар

Выступление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева снова не осталось незамеченным. Глава региона произнёс речь перед региональными депутатами, говоря о необходимости увеличить численность крупного рогатого скота. Однако его фразы прозвучали довольно неоднозначно.

Видео © Telegram / Туподар — Краснодар

Низким вкрадчивым голосом, подключив мимику, чиновник заявил, что региону "нужны тёлочки, которые будут давать". И этот видеоотрывок из выступления быстро разлетелся по Сети.

Нам нужны сегодня тёлочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто тёлочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны тёлочки, которые будут давать...

Вениамин Кондратьев

При этом Кондратьев не впервые смущает зрителей своими заявлениями. Так, ранее на заседании оперштаба по коронавирусу вместо "обсерваторы" он сказал "консерваторы", а в другой раз не смог выговорить слово "многоконфессиональный", произнеся в итоге только последнюю часть слова — "анальный", пишет 360°.

Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1