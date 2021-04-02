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Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни

Девушка не побоялась выложить фото с целлюлитом и растяжками.

2 апреля 2021, 08:17

Фото © Instagram / georgie.clarke

Модель Джорджи Кларк устала от идеальных фотографий в "Инстаграме" и показала, как выглядит женское тело на самом деле. Девушка позировала в полупрозрачном белье, представ перед камерой в двух ракурсах. И если на первом фото её тело выглядит без недостатков, то со спины открывается совершенно другая картина. Всё дело в правильной позе и освещении, но разве они влияют на красоту человека?

Фото © Instagram / georgie.clarke

Фото © Instagram / georgie.clarke

Свой поступок Джорджи объяснила довольно легко: "Не позволяйте чьим-то задвигам влиять на вашу самооценку".

Просто потому, что люди не показывают свои растяжки, целлюлит, бугорки, то это не значит, что такого нет. Это значит, что они выбрали самое удачное фото, на котором не видно всего этого. А чего мы ждали после стольких лет, когда женское тело находилось под пристальным вниманием в СМИ?

Джорджи Кларк

Фото © Instagram / georgie.clarke

Фото © Instagram / georgie.clarke

Модель призвала остальных девушек принять свои недостатки и полюбить их. "Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела", — написала Джорджи. И в комментариях пользователи согласились с мнением смелой девушки. Люди поблагодарили её за честность, отметив, что теперь не будут так переживать из-за чужих идеальных фото.

Ты мне напомнила, что это нормально — быть человеком и любить себя. Спасибо тебе


jayleighj33

Фото © Instagram / georgie.clarke

Фото © Instagram / georgie.clarke

От этих слов я расплакалась. Ты такая красивая и сильная. Спасибо тебе за это, ты настоящее вдохновение

shousemaster

Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"

Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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