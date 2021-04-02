Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни

Просто потому, что люди не показывают свои растяжки, целлюлит, бугорки, то это не значит, что такого нет. Это значит, что они выбрали самое удачное фото, на котором не видно всего этого. А чего мы ждали после стольких лет, когда женское тело находилось под пристальным вниманием в СМИ?

Джорджи Кларк