Имам призвал Манижу поменять песню для Евровидения
По его мнению, звезде "стоит ориентироваться на восприятие людей".
Манижа Сангин. Фото © Instagram / manizha
Певице Маниже следовало бы поменять песню для выступления на конкурсе Евровидение, учитывая обрушившуюся на неё из-за композиции "Русские женщины" волну критику. С таким советом к исполнительнице обратился имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.
"Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с её стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое", — сказал Мухутдинов в беседе с РИА "Новости".
Имам обратил внимание на то, что недруги могут использовать происхождение Манижи (она из Таджикистана) как аргумент для критики в адрес России и "внесения раздора". По его мнению, некоторые страны способны начать обвинять РФ в ущемлении прав человека и народов — мол, не дают исполнять песни, какие нравятся.
Мухутдинов отметил, что в исламе не приветствуются откровенные наряды на женщинах и выступления на сцене, но религиозные деятели не вмешиваются в выбор верующих, поскольку "Всевышний даёт человеку право выбора". Тем не менее имам признал, что, несмотря на критику, Манижа обладает артистизмом и хорошими вокальными данными.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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