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Учёные назвали фрукт, увеличивающий риск рака на 79%

Особенно подвержены опасности заболеть онкологией люди со светлой и очень светлой кожей.

2 апреля 2021, 03:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Злоупотребление апельсинами и их соком может привести к развитию злокачественной опухоли кожи — меланомы. Риск рака способны увеличить и другие цитрусовые, сообщает издание Express со ссылкой на результаты исследования учёных из Университета Индианы.

Медики проанализировали данные почти 200 тысяч человек, более чем полутора тысячам из которых диагностировали меланому, и пришли к выводу об опасности апельсинов. Выяснилось, что при включении в рацион более двух порций оранжевых фруктов в сутки риск рака кожи увеличивается на 79%. Для любителей выпить более одной порции апельсинового сока опасность возрастает на 54%. Позволяющие себе свыше одной порции цитрусовых в день подвержены риску меланомы на 63% больше, чем те, кто их не ест.

Авторы исследования предположили, что виновником развития рака является вещество псорален. Учёные отметили, что особенно подвержены риску заболеть онкологией любители цитрусовых со светлой и очень светлой кожей.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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