Учёные назвали фрукт, увеличивающий риск рака на 79%

Медики проанализировали данные почти 200 тысяч человек, более чем полутора тысячам из которых диагностировали меланому, и пришли к выводу об опасности апельсинов. Выяснилось, что при включении в рацион более двух порций оранжевых фруктов в сутки риск рака кожи увеличивается на 79%. Для любителей выпить более одной порции апельсинового сока опасность возрастает на 54%. Позволяющие себе свыше одной порции цитрусовых в день подвержены риску меланомы на 63% больше, чем те, кто их не ест.