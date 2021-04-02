Врачи назвали причины возникновения головной боли

Головная боль может тревожить пациентов по разным причинам. Установив их, можно снизить риски для здоровья. Одним из них могут стать серьёзные заболевания, пишет издание Express.

Хронические головные боли являются симптомом проблем с кровеносными сосудами и изменений в головном мозге, включая инсульт. Также они могут свидетельствовать об опухоли или травмах головы, слишком высоком либо низком давлении или даже инфекционном заболевании, таком как менингит. Вызвать головную боль может чрезмерное употребление некоторых лекарств.

"Этот тип головной боли обычно развивается у людей, которые страдают эпизодическими головными болями, обычно мигренью или напряжением, и принимают слишком много обезболивающих", — поясняют специалисты клиники Мэйо.

Головная боль может быть вызвана и плохими погодными условиями. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, есть четыре таких явления: серое небо, высокая влажность, повышение температуры и штормы. Смена погоды также может вызывать химические и электрические изменения в мозге.

Частой причиной возникновения боли может стать приём алкоголя или чрезмерное потребление кофе и некоторых продуктов, таких как бобовые, орехи, авокадо, бананы, сыр, шоколад, цитрусовые, сельдь, молочные продукты и лук. Неприятные ощущения могут возникнуть и при гормональных изменениях, резком отказе от кофеина после длительного употребления или недостатке сна.

Ранее врачи перечислили причины частых головных болей. Терапевт Ирина Ярцева порекомендовала соблюдать режим сна, а её коллега Лариса Алексеева обратила внимание на погодные условия, пищевые и вредные привычки.

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