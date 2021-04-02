Гинцбург назвал сроки окончания испытаний вакцины "Спутник V" в России
Сейчас учёные изучают отдалённые последствия прививки отечественным препаратом.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" будут завершены к середине июня. Примерные сроки окончания испытаний российского препарата сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдалённые последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого ещё две-три недели — на подписание отчёта и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", — рассказал он.
Глава центра Гамалеи добавил, что никаких принципиальных изменений в инструкцию "Спутника V" после завершения пострегистрационных испытаний внесено не будет.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной.
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