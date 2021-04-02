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Гинцбург назвал сроки окончания испытаний вакцины "Спутник V" в России

Сейчас учёные изучают отдалённые последствия прививки отечественным препаратом.

2 апреля 2021, 01:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" будут завершены к середине июня. Примерные сроки окончания испытаний российского препарата сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдалённые последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого ещё две-три недели — на подписание отчёта и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", — рассказал он.

Глава центра Гамалеи добавил, что никаких принципиальных изменений в инструкцию "Спутника V" после завершения пострегистрационных испытаний внесено не будет.

Российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V"

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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