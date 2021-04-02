Гинцбург назвал сроки окончания испытаний вакцины "Спутник V" в России

"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдалённые последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого ещё две-три недели — на подписание отчёта и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", — рассказал он.