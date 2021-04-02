В Британии выявили 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

В Великобритании выявлено уже 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок антиковидной вакциной AstraZeneca. Об этом говорится в докладе британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно данным регулятора, у 22 британцев после вакцинации выявлен тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". После вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов не зафиксировано.