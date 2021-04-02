В Британии выявили 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca
После вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов не зафиксировано.
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В Великобритании выявлено уже 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок антиковидной вакциной AstraZeneca. Об этом говорится в докладе британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий.
Согласно данным регулятора, у 22 британцев после вакцинации выявлен тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". После вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов не зафиксировано.
Ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет. Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
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