Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

После вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов не зафиксировано.

2 апреля 2021, 00:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Великобритании выявлено уже 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок антиковидной вакциной AstraZeneca. Об этом говорится в докладе британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно данным регулятора, у 22 британцев после вакцинации выявлен тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, ещё у восьми пациентов — "другие события, связанные с тромбозами после прививок". После вакцинации препаратом от BioNTech SE и Pfizer Inc. таких побочных эффектов не зафиксировано.

В Латвии расследуют причины смерти мужчины после прививки вакциной AstraZeneca

В Латвии расследуют причины смерти мужчины после прививки вакциной AstraZeneca

Ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет. Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Коронавирус снова атакует: даже те, кто сделал прививку, могут заразиться ковидом, но болезнь протекает иначе

вчера в 21:40

"Это вопиющая ошибка": Французский политик раскритиковал власти за отказ от "Спутника V"

вчера в 22:55

Разгоняли водомётами: первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам в Брюсселе

вчера в 23:31

МКС поднимут над Землёй ещё на 360 метров

сегодня в 00:42

ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против "Северного потока – 2"

сегодня в 00:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1