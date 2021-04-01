"Это вопиющая ошибка": Французский политик раскритиковал власти за отказ от "Спутника V"

Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон подверг резкой критике действия властей, которые отказываются закупать российскую вакцину "Спутник V" до её одобрения медицинским регулятором.

Кампания вакцинации во Франции продвигается медленными темпами и вызывает недовольство населения. В настоящее время первую прививку получили 8,5 миллиона человек, вторую — 2,8 миллиона. Политик заявил, что задержки обусловлены политическими мотивами.

"Русская вакцина эффективна. Её используют 57 стран, а мы, французы, ждём этикетки Еврокомиссии. Это вопиющая ошибка", — подчеркнул Меланшон в эфире радио RLT.

Политик добавил, что власти тех стран, где одобрен "Спутник V", вовсе не "безответственные сумасшедшие", всё обусловлено бизнесом.

Ранее немецкие читатели газеты Die Welt оценили переговоры лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона и возмутились тем, что Евросоюз затягивает приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Они напомнили, что препарат может стать спасением от кризиса, и призвали "смиренно попросить о помощи".

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