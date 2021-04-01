Художник с горящей бутылкой прорывался во двор Елисейского дворца

Мужчина, вооружённый бутылкой с воткнутым в неё фрагментом зажжённой ткани, пытался пробраться во двор резиденции президента Франции. По данным газеты Le Figaro, с ним были двое приятелей.

Мужчина попытался перелезть через забор Елисейского дворца в ночь на 2 апреля. Его на видео снимали двое приятелей. В итоге все трое нарушителей были задержаны за "попытку насилия с применением оружия". 30-летний зачинщик заявил, что является художником и не собирался предпринимать никаких насильственных действий.

Предварительный анализ содержимого бутылки показал, что она неопасна. Сейчас правоохранители выясняют, бросил ли художник бутылку перед задержанием целенаправленно или просто уронил.

Ранее во Франции более 4,5 тысячи человек эвакуировали из-за авиабомбы Второй мировой.

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