Художник с горящей бутылкой прорывался во двор Елисейского дворца
"Опасный" предмет выпал из рук лазутчика перед задержанием.
Фото © Pixabay
Мужчина, вооружённый бутылкой с воткнутым в неё фрагментом зажжённой ткани, пытался пробраться во двор резиденции президента Франции. По данным газеты Le Figaro, с ним были двое приятелей.
Мужчина попытался перелезть через забор Елисейского дворца в ночь на 2 апреля. Его на видео снимали двое приятелей. В итоге все трое нарушителей были задержаны за "попытку насилия с применением оружия". 30-летний зачинщик заявил, что является художником и не собирался предпринимать никаких насильственных действий.
Предварительный анализ содержимого бутылки показал, что она неопасна. Сейчас правоохранители выясняют, бросил ли художник бутылку перед задержанием целенаправленно или просто уронил.
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