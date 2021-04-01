США выразили надежду "однажды" открыть свои дипмиссии по всей России

США надеются "однажды" полностью восстановить работу всех своих дипломатических миссий в России. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Он напомнил, что генконсульство в Екатеринбурге продолжает функционировать, однако приостановит оказание визовых и консульских услуг американским гражданам. Представительство во Владивостоке по-прежнему закрыто из-за пандемии коронавируса.

Прайс подчеркнул, что США продолжают следить за дипломатическим присутствием в России и безопасно и надёжно осуществлять свою деятельность, несмотря на продолжающиеся кадровые проблемы.

"Из-за нашей сильной связи с жителями России мы надеемся, что однажды станет возможным вновь открыть дипломатические миссии по всей России, однако мы не можем предсказывать на данном этапе, когда это может произойти", — заявил представитель Госдепа.

По его словам, ведомство в настоящее время взаимодействует с Конгрессом США в вопросе работы дипмиссий, решение о временном закрытии генконсульства во Владивостоке было принято после тщательного анализа внешней политики, двусторонних отношений с РФ и безопасности американского дипломатического персонала.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Госдепартамент принял решение закрыть генеральное консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге.

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