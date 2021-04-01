"Дело резонансное": Адвокат семьи пострадавшей сравнил аварию с участием Эдварда Била со смертельным ДТП Ефремова
По словам юриста, "любой нормальный человек" хотел бы наказания для виновника столкновения.
Адвокат пострадавшей сравнил аварию с участием блогера Эдварда Била со смертельным ДТП Ефремова. Видео © LIFE
Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с участием пранкера Эдварда Била женщины-водителя побеседовал со своими доверителями и в интервью журналистам оценил ситуацию и дальнейшие перспективы разбирательства. Юрист планировал поговорить с супругом пострадавшей, но принял решение отложить беседу до утра, поскольку мужчина находится в тяжёлом моральном состоянии. Ему нужно прийти в себя, прежде чем давать комментарии.
"Человек пока не в состоянии разговаривать, оценивать ситуацию... Доверитель пока не согласился заходить и ознакамливаться [с материалами дела], потому что у него сейчас состояние не очень хорошее", — говорит адвокат Виталий Бородин.
По словам юриста, мужчина, как "любой нормальный человек", хотел бы сурового наказания за это. Бородин отметил, что будет присутствовать на суде по избранию меры пресечения Эдварду Билу, если решит полностью взяться за дело по защите интересов потерпевших.
"Дело резонансное, аналогичное Ефремову. Человек совершил преступление, все факты налицо", — подчеркнул адвокат.
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Виталий Бородин получил известность после ДТП с участием Михаила Ефремова. Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова утверждала, что именно он сфабриковал справку от участкового, в которой было указано, что тот снимал у неё комнату, а не был её сожителем. Женщина подала на него жалобу в адвокатскую палату Алании. Сам юрист в интервью "Комсомольской правде" заявлял, что Стерхова сама просила его об услугах адвоката, а потом оклеветала. Он подал против неё гражданский иск.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог быть блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер был задержан на 48 часов.
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