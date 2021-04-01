Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400
Страны также обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО.
Фото © ТАСС / МП
Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщается в "Твиттере" американского министра.
"Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своём распоряжении российскую ЗРС С-400", — говорится в сообщении.
Остин и Хулуси Акар также обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО. Разговор коснулся и вызовов, которые "бросает Россия".
Ранее Лайф писал о том, что США сорвали поставку турецких вертолётов Пакистану из-за российских С-400.
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