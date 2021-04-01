Роскошный табак: сколько стоит пачка сигарет в разных странах

За последние десять лет цены на сигареты, как и на все товары в России, неуклонно шли вверх. Рост акцизов обуславливало несколько факторов. Это дефицит бюджета, на фоне которого вводились новые налоги и повышались старые, и борьба за увеличение продолжительности жизни россиян. Об этом рассказал Лайфу специалист по государственному и муниципальному управлению Олег Долгицкий.

— Несмотря на то что на данный момент бюджет профицитный, акцизы на сигареты будут продолжать расти. У нас всё ещё сохраняется проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и рака. На развитие этих болезней сигареты оказывают непосредственное влияние, — говорит эксперт.

Нынешняя минимальная стоимость ударит по карману курильщика. Однако стоимость сигарет в России далеко не самая высокая.

Дороже всего оказалось курить в Австралии. Пачка сигарет для австралийца обходится почти в 1500 рублей. За пачку сигарет в Норвегии курильщик отдаст больше 1000 рублей. В Великобритании стоимость пачки доходит до 960 рублей, а в соседней Ирландии — 860 рублей.

Сигареты в Канаде обойдутся примерно в 670 рублей за пачку, в Сингапуре — 651 рубль, а во Франции — 573 рубля за пачку.

В странах СНГ они стоят в десятки раз дешевле. Например, цена за пачку в Белоруссии составляет 86 рублей, в Казахстане — 83 рубля, а в Армении — 77 рублей.

Закон о единой минимальной цене на сигареты вступил в силу сегодня, 1 апреля 2021 года. Минимальная стоимость будет рассчитываться на основе минимальной ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Таким образом, в 2021 году этот показатель составляет 107,78 рубля за пачку из 20 сигарет. В прошлом году средняя цена за пачку составила 120 рублей.

По словам детского омбудсмена, покупая алкоголь и сигареты в присутствии детей, родители тем самым вызывают у них интерес к этим товарам, что в дальнейшем может способствовать появлению у них вредных привычек.

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