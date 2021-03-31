Назревает кризис АЗС: какие заправки могут закрыться и на сколько ещё подорожает бензин

Сразу в нескольких регионах по всей стране оптовые цены на бензин превысили розничные. В результате многие заправки вынуждены продавать топливо себе в убыток. Экономисты считают, что часть из них может закрыться. Лайф выяснил, почему, несмотря на все меры поддержки, топливо продолжает дорожать и сколько будет стоить бензин в ближайшее время.

Почему бензин снова подорожал

В конце марта целый ряд АЗС столкнулся с непростой проблемой. Стоимость топлива на бирже оказалась выше розничных цен. В некоторых случаях разница составляла порядка 5–6%. Сразу же стали высказываться опасения, что если такая ситуация продлится ещё несколько месяцев, то часть заправок просто обанкротится.

— Оптовые цены на бензин выросли по нескольким причинам. Увеличились мировые цены, повысились нефтяные котировки, снизилось производство на российских НПЗ и сократились запасы топлива. Производители повышают цены на оптовые поставки из-за роста издержек. Демпферный механизм построен таким образом, что в настоящее время оптовые цены обгоняют розничные, экспортные поставки для производителей выглядят более привлекательными, чем продажи на внутренний рынок. И хотя Минэнерго обещало с мая пересмотреть этот механизм (что должно снизить рост оптовых цен и отразиться на розничных), инструмент может начать действовать только с 1 мая и только на бензин. По дизельному топливу демпфер может быть пересмотрен только в следующем году, — объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На биржевых ценах сказалась и ситуация с задержкой судов в Суэцком канале. Из-за этого повысились мировые цены на топливо. Данную тенденцию поддерживают и ожидания нового решения стран ОПЕК+. В марте они решили продлить сокращение добычи ещё и на апрель, но сделали исключение для России и Казахстана из-за сезонного фактора и грядущей масштабной посевной. Наша страна нарастит в апреле добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Это поможет сбалансировать цены. Такое мнение высказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Какие заправки могут закрыться

На независимые АЗС в России приходится порядка 60% всех заправок. В результате роста цен и увеличения убытков до конца года рынок могут покинуть до 10% заправок. Такой прогноз даёт Артём Деев.

Конечно, для большинства заправок, входящих в крупные нефтедобывающие холдинги, повышение оптовых цен над розничными не проблема. Даже наоборот. Как отметил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, перераспределяя доходы внутри своей структуры, суммарно крупнейшие компании оказываются в выигрыше. Но положение независимых сетей заправок, по его мнению, незавидное и разориться могут многие. В результате это плохо скажется на рыночной конкуренции. К тому же вблизи многих населённых пунктов просто нет других АЗС, кроме независимых. Большим сетям их открывать бывает там невыгодно. Соответственно, аналитик считает, что если заправки начнут закрываться, то первыми неудобства почувствуют автомобилисты из отдалённых посёлков и те, кто часто ездит по неоживлённым трассам.

— Правительство не допустит массового закрытия заправок в стране. Если ситуация с топливом будет обостряться, кабмин введёт дополнительные меры поддержки для АЗС и станет регулировать цены. В таких условиях возможны лишь точечные закрытия в ряде регионов, — считает Артём Тузов.

Весной 2011 года средняя цена за литр АИ-95 в России составляла 24 рубля, весной 2021 года — 51 рубль. В 2011 году АЗС в стране насчитывалось около 25 тысяч. Из них 50% принадлежало независимым компаниям. В 2021 году численность АЗС составляет около 23,5 тысячи, 60% из них независимые. Об этом напоминает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

— Как видно, за 10 лет бензин подорожал на 112,5%, но количество заправок резко не уменьшилось. Так почему оно должно заметно сократиться сейчас? — отметила Анна Бодрова.

Прогноз цен на бензин к 1 июня

В марте розничные цены на бензин поступательно росли — на 10 копеек в первую неделю, на 12 — во вторую неделю, на 15 — в третью (по четвёртой данных пока нет). По словам Артёма Деева, сейчас средние цены на бензин по стране держатся на таких уровнях: АИ-92 — 44,64 рубля за литр, АИ-95 — 48,25, АИ-98 — 54,83, дизель — 49,34.

— Правительство обещает, что рост цен в этом году будет сравним с темпами инфляции. Учитывая, что в данный момент инфляция в России составляет более 5%, цены могут к лету прибавить порядка 1,5–2%: АИ-92 может быть на уровне 45,53 рубля, АИ-95 — 49,24, АИ-98 — 55,92, дизель — 50,32, — прогнозирует Артём Деев.

По оценкам Анны Бодровой, в целом по году подорожание бензина составит порядка 8–10%. Она считает, что это нормально и такое повышение цен нельзя назвать критическим. При этом к 1 июня стоимость литра АИ-95 может подняться ещё на 2–3%.

— Стоит отметить, что биржевые цены начали превышать розничные всё-таки лишь в некоторых регионах. Пока ещё в большинстве городов по основной массе заключаемых сделок оптовые цены, конечно, всё ещё ниже розничных. Но, увы, неумолимо к ним приближаются. Поэтому и меры должны быть приняты общие по стране. Надо снизить средний уровень цен в опте. Сделать это административными решениями, то есть биржевыми квотами, скорее всего, удастся. Но пока такие решения будут приняты и сработают, розничные цены бензина на Дальнем Востоке, вероятнее всего, успеют в апреле на короткое время совершить скачок на 3–5 рублей. Позднее, к маю, этот эффект может полностью сойти на нет. Если биржевые цены приструнят, то и розничные вернутся на место. К началу лета, уверен, правительству под силу решить эту проблему. Но пока что никакие потолки невозможны: АЗС не могут торговать себе в убыток, — считает Пётр Пушкарёв.

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