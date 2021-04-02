Цены на перелёты по России взлетели на 15–120%

Стоимость купленных в январе – марте авиабилетов с вылетом в апреле – июне выросла на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервисов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet, OneTwoTrip.

Больше всего подорожали авиабилеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%. Перелёты из Сочи в Пермь подскочили на 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%. Рост цен на авиабилеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар составил 30–36%. Летать из столицы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь стало дороже на 15%.

Представитель Минтранса сообщил "Известиям", что рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается. Тем не менее показатели ещё далеки от значений 2019 года. В ведомстве отметили, что увеличение провозных ёмкостей, которые готовы предложить авиакомпании во втором квартале 2021 года, окажет положительное влияние на стоимость авиабилетов.

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