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Зонд InSight зафиксировал два сильных марсотрясения

Их магнитуда составила 3,3 и 3,1.

2 апреля 2021, 01:38
<p>Зонд InSight. Фото © NASA / JPL-Caltech</p>

Зонд InSight. Фото © NASA / JPL-Caltech

Космический зонд InSight зафиксировал два случая сейсмической активности на Марсе. Аппарат "почувствовал" марсотрясения в районе Окаменелости Цербера ранее в марте, но сообщается об этом только сейчас.

"Толчки, зафиксированные 7 и 18 марта (ещё раз), свидетельствуют о том, что Окаменелости Цербера являются районом сейсмической активности [планеты]", — сообщает NASA.

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Ранее здесь же уже было зафиксировано более 500 толчков, магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6. В ходе исследования сейсмометр зафиксировал два вида марсотрясений: аналогичные тем, что происходят на Земле, и аналогичные лунным сейсмологическим явлениям. Четыре крупнейших толчка на Красной планете были аналогичны земным.

Ранее Лайф писал о том, что NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу.

Авторы
Юлия Коновалова

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