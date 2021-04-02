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Instagram заблокировал аккаунт задержанного за массовое ДТП блогера Эдварда Била

Страница скандального пранкера недоступна.

2 апреля 2021, 01:19
<p>Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil</p>

Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil

"Инстаграм" заблокировал аккаунт блогера Эдварда Била, задержанного после ДТП с четырьмя машинами на Смоленской площади в центре Москвы. При попытке попасть на его страницу в мобильном приложении отображается надпись "Пользователь не найден".

Причины блокировки неизвестны, как и сроки бана. На страницу скандального блогера в "Инстаграме" подписано более 3,7 миллиона человек.

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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии мог быть блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер был задержан на 48 часов.

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"Машина-призрак" и инстинкт самосохранения: блогер Эдвард Бил дал показания по делу о резонансном ДТП в Москве

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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