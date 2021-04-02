Лавров заявил, что только вместе Россия и Белоруссия смогут решать вопросы безопасности
Министр иностранных дел выразил уверенность, что дипломатические ведомства будут и впредь стоять на страже общих интересов.
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Глава МИД России Сергей Лавров поздравил своего белорусского коллегу Владимира Макея с Днём единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что Москва искренне дорожит союзническими отношениями с Минском.
"Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства", — приводятся его слова на сайте дипведомства.
Лавров подчеркнул, что только совместными усилиями Россия и Белоруссия могут с максимальной отдачей решать вопросы обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан. Он выразил уверенность, что дипломатические ведомства обеих стран будут и впредь стремиться к укреплению всесторонних связей и защите общих интересов на международной арене.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию основным экономическим партнёром и стратегическим союзником республики.
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