Лавров заявил, что только вместе Россия и Белоруссия смогут решать вопросы безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил своего белорусского коллегу Владимира Макея с Днём единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что Москва искренне дорожит союзническими отношениями с Минском.

"Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства", — приводятся его слова на сайте дипведомства.

Лавров подчеркнул, что только совместными усилиями Россия и Белоруссия могут с максимальной отдачей решать вопросы обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан. Он выразил уверенность, что дипломатические ведомства обеих стран будут и впредь стремиться к укреплению всесторонних связей и защите общих интересов на международной арене.