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ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против "Северного потока – 2"

По данным компании – оператора проекта, накануне в районе строительства газопровода наблюдалась повышенная активность военных кораблей и гражданских судов.

2 апреля 2021, 00:26
<p>Фото © ТАСС / dpa</p>

Фото © ТАСС / dpa

В Польше ответили на обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря против строительства газопровода "Северный поток – 2". Оперативное командование Вооружённых сил страны заверило в "Твиттере", что ведёт только патрульно-разведывательную деятельность в данном районе.

"ВМС Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолёты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полёты в районе Балтийского моря", — указано в сообщении.

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

По информации Nord Stream 2 AG, 1 апреля наблюдалась повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Компания – оператор проекта назвала это умышленной провокацией, которая может привести к аварийному повреждению газопровода. Там напомнили, что при реализации подобных проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2".

Авторы
Юлия Коновалова

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