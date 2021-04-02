У границ России за неделю засекли 50 иностранных самолётов-разведчиков и дронов
Силы противовоздушной обороны не допустили нарушения рубежей страны.
Фото © Pixabay
50 иностранных самолётов и беспилотных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России за неделю. Их зафиксировали Российские радиолокационные станции (РЛС), сообщает газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной изданием инфографике, вдоль рубежей страны засекли 37 самолётов-разведчиков и 13 дронов иностранных государств. Полёты зарубежных самолётов и беспилотников проходили под контролем сил противовоздушной обороны, нарушения границы не допущено.
Ранее Лайф писал, что первое в истории синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.
Выбор редакции
В России стартует весенний призыв в армию
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе "боинга"
Американский генерал испугался "изощрённой" активности России на Аляске
В Британии выявили 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca
МКС поднимут над Землёй ещё на 360 метров
Комментариев: 0