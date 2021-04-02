У границ России за неделю засекли 50 иностранных самолётов-разведчиков и дронов

50 иностранных самолётов и беспилотных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России за неделю. Их зафиксировали Российские радиолокационные станции (РЛС), сообщает газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной изданием инфографике, вдоль рубежей страны засекли 37 самолётов-разведчиков и 13 дронов иностранных государств. Полёты зарубежных самолётов и беспилотников проходили под контролем сил противовоздушной обороны, нарушения границы не допущено.

Ранее Лайф писал, что первое в истории синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.

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