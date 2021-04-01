В России отложили введение обязательной маркировки духов и фотокамер
Возможность ввоза и реализации таких товаров без специальной идентификации доступна до осени.
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Правительство РФ продлило срок вступления в силу обязательной маркировки для комплектов духов и фотокамер до 1 сентября 2021 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идёт о комплектах духов, туалетной воды, а также фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек. Срок вступления в силу обязательной маркировки таких товаров отложен с 1 апреля 2021 года до 1 сентября 2021 года. Возможность ввоза и реализации такой продукции разрешена до осени. Также реализаторы парфюмерии получили право осуществить маркировку остатков товаров без специальных отметок до 31 октября 2021 года. Однако при этом продавец обязан эту продукцию зарегистрировать и до 1 декабря 2021 года внести сведения о маркировке в систему "Честный знак".
Ранее стало известно, когда может начаться маркировка воды в России.
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