Американский генерал испугался "изощрённой" активности России на Аляске
По его словам, за 2020 год ВВС США сопровождали больше российских военных самолётов, чем в любой другой год после холодной войны.
Фото © Twitter / North American Aerospace Defense Command
Военная активность России вокруг Аляски приобрела более "комплексный и изощрённый характер", заявил генерал Глен Ван Хёрк, возглавляющий Северное командование США. Его слова приводит издание Business Insider.
По мнению военачальника, Арктика стала ареной противостояния на фоне обострения напряжённости между Америкой и РФ. Москва пытается подтвердить на мировой арене своё влияние и возможности, считает Ван Хёрк.
Он отметил, что в 2020 году в районе Аляски ВВС США и Канады сопровождали наибольшее число российских военных самолётов с момента окончания холодной войны. Он добавил, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода, чем раньше, в разных направлениях.
"В течение последней недели или около того в Арктике наблюдалась значительная активность в воздухе, на море и под водой. Опять же, я приписываю это продолжающемуся соревнованию", — сказал генерал.
Ван Хёрк сообщил, что совсем недавно завершились совместные учения ПВО и подводных лодок Amalgam Dart, вскоре предстоит ещё одно — ICEX, оба в Арктике. Северное командование США тесно сотрудничает с Европейским командованием и НАТО и проводит операции, демонстрирующие возможности вооружённых сил.
Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Пентагон заявил, что следит за деятельностью РФ в этом регионе, однако от комментариев воздержался.
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