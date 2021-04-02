Американский генерал испугался "изощрённой" активности России на Аляске

Военная активность России вокруг Аляски приобрела более "комплексный и изощрённый характер", заявил генерал Глен Ван Хёрк, возглавляющий Северное командование США. Его слова приводит издание Business Insider.

По мнению военачальника, Арктика стала ареной противостояния на фоне обострения напряжённости между Америкой и РФ. Москва пытается подтвердить на мировой арене своё влияние и возможности, считает Ван Хёрк.

Он отметил, что в 2020 году в районе Аляски ВВС США и Канады сопровождали наибольшее число российских военных самолётов с момента окончания холодной войны. Он добавил, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода, чем раньше, в разных направлениях.

"В течение последней недели или около того в Арктике наблюдалась значительная активность в воздухе, на море и под водой. Опять же, я приписываю это продолжающемуся соревнованию", — сказал генерал.

Ван Хёрк сообщил, что совсем недавно завершились совместные учения ПВО и подводных лодок Amalgam Dart, вскоре предстоит ещё одно — ICEX, оба в Арктике. Северное командование США тесно сотрудничает с Европейским командованием и НАТО и проводит операции, демонстрирующие возможности вооружённых сил.

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