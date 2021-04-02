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Американский генерал испугался "изощрённой" активности России на Аляске

По его словам, за 2020 год ВВС США сопровождали больше российских военных самолётов, чем в любой другой год после холодной войны.

2 апреля 2021, 00:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NORADCommand" target="_blank" rel="noopener noreferrer">North American Aerospace Defense Command</a></p>

Фото © Twitter / North American Aerospace Defense Command

Военная активность России вокруг Аляски приобрела более "комплексный и изощрённый характер", заявил генерал Глен Ван Хёрк, возглавляющий Северное командование США. Его слова приводит издание Business Insider.

По мнению военачальника, Арктика стала ареной противостояния на фоне обострения напряжённости между Америкой и РФ. Москва пытается подтвердить на мировой арене своё влияние и возможности, считает Ван Хёрк.

Он отметил, что в 2020 году в районе Аляски ВВС США и Канады сопровождали наибольшее число российских военных самолётов с момента окончания холодной войны. Он добавил, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода, чем раньше, в разных направлениях.

"В течение последней недели или около того в Арктике наблюдалась значительная активность в воздухе, на море и под водой. Опять же, я приписываю это продолжающемуся соревнованию", — сказал генерал.

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Ван Хёрк сообщил, что совсем недавно завершились совместные учения ПВО и подводных лодок Amalgam Dart, вскоре предстоит ещё одно — ICEX, оба в Арктике. Северное командование США тесно сотрудничает с Европейским командованием и НАТО и проводит операции, демонстрирующие возможности вооружённых сил.

Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Пентагон заявил, что следит за деятельностью РФ в этом регионе, однако от комментариев воздержался.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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