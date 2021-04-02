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МКС поднимут над Землёй ещё на 360 метров

Расстояние от станции до нашей планеты теперь составит 419,8 км.

2 апреля 2021, 00:42
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Высота орбиты Международной космической станции днём 2 апреля будет увеличена на 360 метров. В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что корректировку проведут перед запуском "Союза МС-18".

При помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкуют к агрегатному отсеку модуля "Звезда", МКС поднимут на 360 метров. Таким образом, расстояние от неё до Земли составит 419,8 км.

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"Данный манёвр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой "Союза МС-17", которые запланированы в апреле 2021 года", — уточнили в "Роскосмосе".

Там напомнили, что 9 апреля к МКС отправится новый экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее Лайф сообщал, что российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который в настоящее время находится на Международной космической станции, побил рекорд по длительности полёта для космических аппаратов данного семейства.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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