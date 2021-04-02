МКС поднимут над Землёй ещё на 360 метров

Высота орбиты Международной космической станции днём 2 апреля будет увеличена на 360 метров. В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что корректировку проведут перед запуском "Союза МС-18".

При помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкуют к агрегатному отсеку модуля "Звезда", МКС поднимут на 360 метров. Таким образом, расстояние от неё до Земли составит 419,8 км.

"Данный манёвр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой "Союза МС-17", которые запланированы в апреле 2021 года", — уточнили в "Роскосмосе".

Там напомнили, что 9 апреля к МКС отправится новый экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее Лайф сообщал, что российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который в настоящее время находится на Международной космической станции, побил рекорд по длительности полёта для космических аппаратов данного семейства.

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