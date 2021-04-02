Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией
Заверения Вашингтона могут означать всё что угодно, кроме прямого вмешательства, уверен сенатор.
Фото © Telegram / alexey_pushkov
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление Киева о том, что Минобороны США гарантировало Украине помощь в случае войны с Россией. По мнению сенатора, Незалежной не следует особо полагаться на Вашингтон.
"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США... Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Кроме того, он декларировал планы увеличения военного присутствия в Донбассе и в крымском направлении.
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