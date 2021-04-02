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Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Заверения Вашингтона могут означать всё что угодно, кроме прямого вмешательства, уверен сенатор.

2 апреля 2021, 01:45
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1991" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexey_pushkov</a></p>

Фото © Telegram / alexey_pushkov

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление Киева о том, что Минобороны США гарантировало Украине помощь в случае войны с Россией. По мнению сенатора, Незалежной не следует особо полагаться на Вашингтон.

Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией

Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией

"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США... Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Кроме того, он декларировал планы увеличения военного присутствия в Донбассе и в крымском направлении.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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