Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление Киева о том, что Минобороны США гарантировало Украине помощь в случае войны с Россией. По мнению сенатора, Незалежной не следует особо полагаться на Вашингтон.

"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США... Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", — написал Пушков в своём телеграм-канале.