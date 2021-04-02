Финансист рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

Россияне часто хранят сбережения в долларах, так как рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Однако бывают случаи, когда всё-таки российскую валюту не стоит менять на американскую, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

"Если обратить более пристальное внимание на графики, например за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлётами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года — периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери", — говорит финансист.

По мнению Зюрикова, иностранная валюта выгодна в случае долгосрочных вложений или когда предстоят денежные операции в валюте, например покупки, поездка за рубеж. Есть и моменты, когда доллары лучше перевести в рубли. Так, в моменты пикового падения курса российской валюты, как только паника утихает, есть смысл выйти из долларов в рубли.

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