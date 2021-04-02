Россиянам рассказали, как защитить свой смартфон от хакеров

Пользователи смартфонов сами зачастую фактически открывают доступ к своим данным для хакеров и мошенников. Чтобы сохранить информацию в безопасности, нужно придерживаться простых правил. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

По его словам, те, кто использует гаджеты с операционной системой Android, порой устанавливают приложения со сторонних ресурсов, а не только из официальных магазинов, вследствие чего рискуют получить вирус или вредоносное ПО. В этом случае защититься от хакеров можно, внимательно прочитав, к чему запрашивает доступ сервис.

"Если вы устанавливаете игру и она пытается получить доступ к СМС-уведомлениям, к телефонной книге, к вашим запискам, геолокации и так далее, хотя вы понимаете, что эти функции обычной игре не нужны, то желательно отказаться", — объяснил Сизов в интервью радио Sputnik.

Если дать приложению доступ к функциям смартфона, вредоносную программу может не увидеть антивирус, говорит эксперт. Признаков заражения не проявляется, поскольку пользователь сам разрешил установку софта — защитные программы решают, что он принимает возможные риски.

Для надёжной защиты своего устройства от злоумышленников следует устанавливать приложения только из официальных магазинов и ограничивать их доступ к функциям гаджета, заключил Сизов.

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