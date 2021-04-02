Россиянам объяснили, какие приложения помогут заработать в Интернете

В настоящее время существуют многочисленные приложения для легального заработка в Интернете. Среди них Kwork и Workzilla, а также специализированная площадка для программистов и IT-специалистов UpWork и биржа фриланса fl.ru, рассказал директор по продукту финтехкомпании "Деньги вперёд" Наиль Шарипов.

"Если показать себя как ответственного специалиста, который строго соблюдает договорённости, касающиеся сроков и бюджета, то постепенно набираются положительные отзывы и оценки от заказчиков, а уровень репутации растёт", — объяснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Шарипов отметил, что заказчики с выгодными и интересными предложениями в первую очередь обратят внимание на рейтинг и репутацию. Заработок в таких приложениях зависит от сферы деятельности.

Начинающий специалист может получать от 10 до 30 тысяч рублей, дальше всё зависит от опыта, но в целом реально получать до 100 тысяч, отметил эксперт. Он подчеркнул, что от исполнителя потребуется высокий уровень дисциплины, вовлечённости и определённого подхода. Более 100 тысяч рублей могут заработать узкопрофильные IT-профессионалы, такие кадры пользуются популярностью на площадках за рубежом.

Ранее эксперты назвали способы, как сберечь и увеличить доход в кризис.

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