Бывшая участница "Последнего героя" рассказала о домогательствах соплеменника и запустила цепочку признаний. Аудио © LIFE

Бывшая участница шоу ТВ-3 "Последний герой. Чемпионы против новичков" и победительница пятого сезона шоу "Пацанки" Настя Петрова обвинила своего соплеменника в домогательствах и запустила цепочку откровений среди девушек острова. В распоряжении Лайфа оказалась аудиозапись разговора ведущей проекта Яны Трояновой и участниц.

Отметим, что Петрова выбыла из шоу в прошлом выпуске, но неожиданно вернулась и рассказала шокирующие подробности о непристойном поведении одного из своих соплеменников. Он позволил себе недвусмысленно схватить девушку ниже пояса во время пребывания на острове. Бывшая "Пацанка", которая в раннем детстве пережила попытку изнасилования, была возмущена таким поступком взрослого мужчины.

В свою очередь Троянова тут же собрала остальных девушек проекта, и оказалось, что произошедшее с Петровой было не единственным подобным случаем. Мужчина, например, мог обнять кого-либо из девушек, однако некоторые не считают подобное домогательством. Отметим, что моменты, о которых рассказали девушки, не были запечатлены операторами, поэтому зрители смогут сами определить, на чьей стороне правда.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что в Большом театре процветают сексуальные домогательства. Он отметил, что многие артисты боятся травли, если во всеуслышание расскажут о подобных случаях.

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