Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"
Бока, увеличившиеся в объёме, совершенно не волнуют Эшли, ведь её тело смогло выносить нового человека.
Популярная блогерша и участница британских телешоу Эшли Джеймс после родов стала новым кумиром молодых мам. 33-летняя звезда честно показывает жизнь с маленьким ребёнком и то, как беременность сказалась на её теле. С наступлением весны и тёплой погоды у фанатов всё чаще стал возникать вопрос — готова ли Эшли к пляжному сезону? На что блогерша ответила в привычном для неё стиле — при помощи фото.
На снимках молодая мама снялась на заднем дворе своего лондонского дома. Она устроилась на садовом диване в маленьком чёрном купальнике. Для съёмки Эшли специально не стала позировать перед камерой и искать выгодный ракурс, показав всё как есть. Складки на животе, увеличившиеся бока и поплывшая талия предстали перед взором 290 тысяч подписчиков, к которым Эшли обратилась под фото.
Вы можете наслаждаться тёплой погодой независимо от того, как изменилось за карантин ваше тело. Я, например, так сильно ждала весны, что совсем забыла, что теперь мой размер отличается от того, что был в прошлом году и что все купальники на мне теперь просто теряются. Восстанавливаетесь ли вы после родов или просто набрали вес в самоизоляции — вы всё равно заслуживаете наслаждаться своим видом. Современная тенденция к фитнесу и диетам навязывает нам недостижимые идеалы красоты
Блогерша призналась, что давно не взвешивалась, но знает, что поправилась. Но она решила проблему просто — купила одежду на размер больше. Лишние килограммы не мешают блогерше уважать свое тело за то, что оно смогло принести в этот мир нового человека. В комментариях подписчики поблагодарили Эшли, которая показывает, что у молодых мам не всегда бывает всё гладко. Ведь такие модели, как Эмили Ратаковски, которые спустя несколько дней готовы рекламировать купальники на идеальном теле, могут вызвать комплексы у кого угодно.
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