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Боня показала свою пятую точку, накачанную до метра в объёме, и разница заворожила даже хейтеров

Ведущая решила стать обладательницей пышных форм.

2 апреля 2021, 07:27

Фото © Instagram / victoriabonya

Виктория Боня анонсировала у себя в инстаграме очередной бьюти-курс и снабдила пост знойным фото в двух вариантах: чёрно-белом и цветном. 41-летняя ведущая снялась в боди, стоя у лестницы, и приняла такую позу, благодаря которой стало лучше видно, над чем она усердно работала в последнее время.

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Ранее экс-звезда "Дома-2" признавалась, что занимается с тренером и находится в своём максимальном весе — 60 килограммов. Работа над формами принесла свои плоды — Виктория с гордостью заявила, что обхват её бёдер теперь составляет 96 см.

Видео © Instagram / victoriabonya

В считаные часы фото инста-дивы набрали более 100 тыс. лайков, а пользователи восхитились её преображением. Даже парни отметили, что после такого не прочь записаться к ней на курсы. Впрочем, некоторые решили, что Виктория прибегла к помощи пластических хирургов. Однако она парировала эти выпады, заявив, что просто надо много "пахать".

Какая фигура ❤️❤️ Вы для меня просто нереальная

mariamavetissian

Виктория Боня до преображения. Фото © Telegram / "Немалахов"

Виктория Боня до преображения. Фото © Telegram / "Немалахов"

После такой фотографии я бы и сам курс прошёл 🙂👏

peregudov.as

Наприседала🔥

__brunette92

Виктория Боня — экс-участница "Дома-2", модель, бизнесвумен, блогер и ведущая. Сейчас россиянка живёт в Монако, где воспитывает дочку, которую родила от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита.

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Шурыгина под лекарствами записала откровенные видео, испугав своей неадекватностью даже в рехабе

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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