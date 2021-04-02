Боня показала свою пятую точку, накачанную до метра в объёме, и разница заворожила даже хейтеров
Ведущая решила стать обладательницей пышных форм.
Виктория Боня анонсировала у себя в инстаграме очередной бьюти-курс и снабдила пост знойным фото в двух вариантах: чёрно-белом и цветном. 41-летняя ведущая снялась в боди, стоя у лестницы, и приняла такую позу, благодаря которой стало лучше видно, над чем она усердно работала в последнее время.
Ранее экс-звезда "Дома-2" признавалась, что занимается с тренером и находится в своём максимальном весе — 60 килограммов. Работа над формами принесла свои плоды — Виктория с гордостью заявила, что обхват её бёдер теперь составляет 96 см.
Видео © Instagram / victoriabonya
В считаные часы фото инста-дивы набрали более 100 тыс. лайков, а пользователи восхитились её преображением. Даже парни отметили, что после такого не прочь записаться к ней на курсы. Впрочем, некоторые решили, что Виктория прибегла к помощи пластических хирургов. Однако она парировала эти выпады, заявив, что просто надо много "пахать".
Какая фигура ❤️❤️ Вы для меня просто нереальная
Виктория Боня до преображения. Фото © Telegram / "Немалахов"
После такой фотографии я бы и сам курс прошёл 🙂👏
Наприседала🔥
Виктория Боня — экс-участница "Дома-2", модель, бизнесвумен, блогер и ведущая. Сейчас россиянка живёт в Монако, где воспитывает дочку, которую родила от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита.
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