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Категорий: 18

"Превращаюсь в мужика": Удаливший обвисшую кожу юморист из "Кривого зеркала" ищет невесту

Избранница не должна быть слишком молодой, иначе артист застесняется лечь с ней в постель.

2 апреля 2021, 08:56
<p>Александр Морозов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morozov_artist/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morozov_artist</a></p>

Александр Морозов. Фото © Instagram / morozov_artist

Феноменально похудевший на 60 килограммов российский юморист из программы "Кривое зеркало" Александр Морозов решил найти себе жену. Об этом он заявил Андрею Малахову в телешоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Как стало известно, артист много занимался в тренажёрном зале, придерживался правильного питания, а после того, как сбросил вес, решился на сложную операцию по удалению лишней кожи.

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"Я второго себя с себя сбросил. Сейчас просто не хожу, а летаю. В последний раз я себя видел таким лет в 18", — поделился Морозов.

Так, после кардинального преображения юморист сообщил, что в свои 47 лет задумался о женитьбе. Он уточнил, что ищет для себя достойную супругу, но при этом признался, что лечь в постель с молодой девушкой он всё же стесняется. Вместе с тем единственное, что поможет ему преодолеть чувство стеснения, это любовь, заметил артист.

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"Я наконец-то превращаюсь в мужика, и эти изменения мне нравятся", — подытожил Морозов.

Отметим, что на шоу Малахова за сердце Александра боролись сразу четыре фанатки.

Как ранее писал Лайф, звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал, что стало причиной резкой смены имиджа. По словам артиста, у него нет и никогда не было зацикленности из-за большого веса. Позднее юморист похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи. Поклонники оценили обновлённую фигуру юмориста и засыпали его хвалебными комментариями.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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