Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украина провела военные учения вблизи границы с Крымом — видео

Солдаты ВСУ отработали уничтожение противника на земле и с воздуха.

2 апреля 2021, 08:50

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Украина провела военные учения вблизи границы с Крымом. Видео © Facebook / JointForcesCommandAFU

На границе с Крымом прошли учения инженерно-сапёрных войск Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединённых сил.

По данным ведомства, в учениях были задействованы подразделения артиллерии и армейская авиация. Отмечается, что в ходе манёвров украинские солдаты отработали обустройство минно-взрывных заграждений.

Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Как пояснил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, еженедельно военные отрабатывают на побережье практические действия по противостоянию высадке морского десанта.

"В этот раз миномётные расчёты осуществили марш, развёртывание и подготовку исходных данных для стрельбы с целью артиллерийской поддержки инженерно-сапёрных подразделений. Вместе с тем воины-вертолётчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полёте на малых высотах", — говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке".

Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией

Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией

А ранее на Украине похвастались новой крылатой ракетой. Там считают, что "Нептун" защитит страну от гипотетического морского вторжения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США

сегодня в 09:43

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

вчера в 01:40

Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

сегодня в 09:28

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

сегодня в 09:50

Бойцу ММА оторвали палец во время поединка — видео

сегодня в 09:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1