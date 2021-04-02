Украина провела военные учения вблизи границы с Крымом. Видео © Facebook / JointForcesCommandAFU

На границе с Крымом прошли учения инженерно-сапёрных войск Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединённых сил.

По данным ведомства, в учениях были задействованы подразделения артиллерии и армейская авиация. Отмечается, что в ходе манёвров украинские солдаты отработали обустройство минно-взрывных заграждений.

Как пояснил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, еженедельно военные отрабатывают на побережье практические действия по противостоянию высадке морского десанта.

"В этот раз миномётные расчёты осуществили марш, развёртывание и подготовку исходных данных для стрельбы с целью артиллерийской поддержки инженерно-сапёрных подразделений. Вместе с тем воины-вертолётчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полёте на малых высотах", — говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке".

А ранее на Украине похвастались новой крылатой ракетой. Там считают, что "Нептун" защитит страну от гипотетического морского вторжения.

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