"Охладит рынок": В Госдуме назвали способ снижения цен на жильё

Программа льготной ипотеки в России привела к серьёзному росту цен на жильё, её отмена поможет рынку вернуться в нормальное состояние. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость по стране. В некоторых регионах стоимость метров выросла настолько, что съедает всю "льготность" кредита", — приводит его слова Ura.ru.

Аксаков уточнил, что, если проценты по ипотеке будут повышаться, стоимость квадратных метров снизится. Однако полной отмены льготной ипотеки, по его мнению, не произойдёт. Она будет сохранена в слабых регионах и станет доступна определённым группам населения.

Слова парламентария подтвердила и президент Международной академии ипотеки и недвижимости Надежда Радченко. Специалист считает, что доступность кредитования привела к сильному росту цен, что сделало льготную ипотеку для многих недоступной.

"Закрытие льготной ипотеки охладит рынок. Цены начнут снижаться", — заметила она.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, позволяющей купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

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