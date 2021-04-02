Арестованного мэра Майкопа заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов

В отношении обвиняемого в вымогательстве главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова следователи возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов", — сказано в сообщении.

Согласно данным следователей, подозреваемый не позднее 24 марта этого года незаконно приобрёл и хранил в своём доме в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их обнаружили и изъяли во время обыска, проведённого на основании ранее возбуждённого уголовного дела о вымогательстве. Уголовные дела были объединены в одно производство, расследование продолжается.

Ранее Лайф уже писал, что мэр Майкопа Андрей Гетманов был задержан по подозрению в вымогательстве. Ему предъявили обвинение и арестовали. По версии следствия, чиновник угрожал расправой местному предпринимателю, чтобы тот согласился на невыгодную для себя земельную сделку.

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